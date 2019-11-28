Шоколад важнее газа: Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа

Бывшему вице-премьеру правительства Украины не понравилось сравнение российского газа с шоколадными конфетами Петра Порошенко. Он призвал Украину, отказаться от российского газа, но продолжить "сладкую экспансию" на шоколадном рынке.

Двойные стандарты украинских политиков стали причиной крупного скандала на медиаполе Украины. Накануне в эфире телеканала NewsOne произошел спор между двумя приглашенными экспертами. Поводом для конфликта между журналистом Юрием Молчановым и экс-вице-премьером Павлом Розенко стали закупки российского газа. Представитель "четвертой власти" призвал Украину закупать газ напрямую у РФ, а не переплачивать Европе за реверс того же сырья. Он назвал абсурдным отказ от торговли с Россией по политическим причинам, напомнив, что Петр Порошенко не прекращал продавать конфеты Roshen в "небратской стране" даже в годы войны. Торговля в это время велась даже на территории Крыма.

Павел Розенко резко ответил эксперту из мира медиа. Он заявил, что Петр Порошенко олицетворяет экономическую экспансию в отношении России, и торговля конфетами выгодна именно с политической точки зрения. При этом газ Украине якобы нужен именно "европейский". Интересно, что Павел Розенко не стал комментировать механизм реверса, по которому Киев закупает у соседних стран по факту российский газ, но по более дорогой цене. Впрочем, у бывшего члена правительства нашлись и экономические аргументы: он считает, что Россия не будет продавать Украине газ по более выгодной цене, чем европейским партнерам.

Ранее мы сообщали, что Суд Швеции отказал по апелляции "Газпрома" в споре с "Нафтогазом".

Видео: NEWSONE