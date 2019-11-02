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Украина закрыла небо и запретила судоходство на севере Черного моря

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Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря. Там военные проводят тактические учения с боевой стрельбой из зенитных ракетных комплексов. Об этом сообщает "Украинский милитарный портал". 

Согласно информации стрельба проводятся в Херсонской области с 31 октября по 4 ноября. Прибрежное сообщение 1256/2019 действует с 7.00 до 17.00 и запрещает навигацию судов и полеты авиации. Площадь перекрытого района составляет 6 323 квадратных километров

Ранее мы писали о том, что украинская компания "Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома"

Видео: YouTube/AiirSource Military

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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