Украина закрыла небо и запретила судоходство на севере Черного моря

Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря. Там военные проводят тактические учения с боевой стрельбой из зенитных ракетных комплексов. Об этом сообщает "Украинский милитарный портал".

Согласно информации стрельба проводятся в Херсонской области с 31 октября по 4 ноября. Прибрежное сообщение 1256/2019 действует с 7.00 до 17.00 и запрещает навигацию судов и полеты авиации. Площадь перекрытого района составляет 6 323 квадратных километров

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