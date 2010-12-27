Украина выразила протест Турции из-за приема российских депутатов

Политики обсуждали вопросы борьбы с терроризмом.

Киев возмутился визитом в Турцию крымских депутатов-единороссов Натальи Поклонской и Руслана Бальбека. Об это говорится в заявлении МИД Украины.

В ведомстве сообщили, что Украина уже направила ноту протеста Анкаре из-за этой встречи. Сам визит политиков в Турцию был связан с конференцией по противодействию терроризму. В ней также приняли участие спикеры из Китая, Ирана, Пакистана и Афганистана.

Комментирую сообщения МИД Украины Поклоноская отметила, что подобное поведение украинского дипломатического ведомства является "абсолютно неадекватным и смешным". Она написала,что президент Турции проявил мудрость, мужскую силу и благородство, приняв российскую делегацию у себя в гостях.

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