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Украина создает новую базу ВМС в Азовском море

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В Очаково были отправлены четыре корабля.

Власти Украины приняли решение увечить количество кораблей в Очаково. Из Одессы в Николаевскую  области передислоцировали четыре судна. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что Украина перебазировала средний десантный корабль "Юрий Олефиренко", буксир "Корец" и артиллерийские катера АКА-02 и "Ровно". По информации СМИ в Очакове планируется создать четвертую базу ВМС на Украине.Отметим, что сейчас украинские базы ВМС располагаются в Одессе, Бердянске и Николаевке

Напомним, что ситуация в Азовском море обострилась в 2018 году, в Керченском проливе Россией были задержаны три корабля Украины, нарушившие правила прохода. По факту нарушения государственной границы было возбуждено уголовное дело, экипажи взяты под арест.

Фото: открытые источники

 

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Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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