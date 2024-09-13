Украина привлекала аварийную помощь из энергосистем стран ЕС

Юрий Бойко сообщил о последствиях российских ударов для Украины.

Украина в среду вечером, 11 сентября, привлекала аварийную помощь из энергосистем стран Европейского союза из-за дефицита собственных мощностей. Соответствующее заявление сделал местный советник украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля Юрий Бойко в эфире телеканала "Киев 24". Иностранный специалист пояснил, что несмотря на отсутствие отключений электроэнергии у населения в последние дни, равновесие в энергосистеме на данный момент остается достаточно шатким.

"Укрэнерго" привлекало аварийную помощь от наших соседей, что позволило не применять график ограничений. Юрий Бойко, эксперт

Напомним, что в июне 2024 года министр по энергетике Герман Галущенко рассказал о том, что Украина лишилась половины собственных вырабатывающих электроэнергию мощностей. Оставшихся объектов не хватит, чтобы пережить зимний отопительный сезон, а импорта в страну недостаточно, чтобы покрыть дефицит в электроэнергии.

Еврокомиссия выступила за введение санкций против российского газа.

Фото и видео: YouTube / КИЇВ24 live