Украденный в Ленобласти памятник Никулину в образе Балбеса нашли в мусоре

У скульптуры при этом уже нет руки.

Украденный накануне в посёлке Мга Лениобласти памятник Юрию Никулину в образе Балбеса из фильма "Операция „Ы"" нашли в мусоре. Об этом сообщил "РЕН ТВ" со ссылкой на источник.

У скульптуры при этом уже нет руки. Памятник героям советского фильма – Трусу, Балбесу и Бывалому установили перед местным кинотеатром в воскресенье, 18 октября. В ночь с 18 на 18 октября Балбеса украли.

Кто это сделал, на данный момент неизвестно. Не исключено, что злоумышленники хотели сдать фигуру на металлолом, но памятник сделан из стеклопластика.

Фото: пресс-служба МО Мгинское городское поселение