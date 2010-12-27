Украденный у ветерана миллион, вернули хозяину. Мошенника взяли под стражу

У преступника нашли адреса и телефоны других пожилых граждан.

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга закончили предварительное расследование дела о мошенничестве в отношении 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны, у которого преступник украл 1 миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

По данным следствия, в конце прошлого года неизвестный под видом сотрудника медицинской компании попал в квартиру ветерана в поселке Кудрово и похитил у него один миллион рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 28-летний ранее судимый мужчина. Сотрудники полиции нашли у него адреса и домашние телефоны пожилых людей, мобильный телефон, с которого мошенник звонил потенциальным жертвам, а другие предметы, изобличающие его преступную деятельность.

Преступник был взят под стражу. Украденная сумма была возвращена ветерану. Дело было передано суд для вынесения окончательного решения.

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