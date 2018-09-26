Владимир Антонов отправится за решетку за хищение 150 миллионов рублей

В связи с сотрудничеством со следствием адвокаты подсудимого рассчитывали на условный срок.

Выборгский районный суд отправил за решетку банкира Владимир Антонов, обвиняемого в хищении денег банка "Совестский". Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов.

По версии следствия, в 2016 году подсудимый вместе с подельниками разработал план по хищению банковских денег. ООО "Сервис", созданное для реализации идеи злоумышленников, заключило с "Советским" кредитный договор на три года и сумму 150 миллионов рублей. Деньги преступники потратили на услуги, нарушающие условия договора.

Владимир Антонов свою вину признал. Ранее он заключил сделку со следствием, согласно которой дал признательные показания в отношении себя и подрядчика РЖД, компании "1520", совладелец которой был заключен под стражу по делу о взятках 2 млрд рублей. В связи с сотрудничеством со следствием адвокаты подсудимого рассчитывали на условный срок, однако судью аргументы не убедили. Антонов проведет за решеткой 2,5 года и выплатит штраф в размере 300 тысяч рублей.

Владимир Антонов — бывший совладелец литовского банка Snoras, национализированного в 2011 году. Ему также принадлежали доли в нескольких банках, а также активами английского футбольного клуб "Портсмут.

Ранее на Piter.TV: Дороги в Петербурге отремонтируют за 755 миллионов рублей

Фото: Piter.TV