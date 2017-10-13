В сети появились украденные фото голой Дженнифер Лоуренс

В сети "слили" откровенные фотографии американской актрисы Дженнифер Лоуренс.

Хакеры распространили интимные откровенные фотографии актрисы Дженнифер Лоуренс. На кадрах американская актриса делает селфи в примерочной магазина, перед зеркалом в ванной, а также позирует полностью обнаженной дома. Фотографии Дженнифер Лоуренс были похищены хакерами с iCloud.

Программисты взломали аккаунты звезд в облачном хранилище iCloud и опубликовали эротические фото в сети. Снимки Дженнифер Лоуренс появились в интернете 31.

Дженнифер Лоуренс - американская актриса. Снялась в популярном фильме "Голодные игры" в главной роли Китнисс Эвердин. Также сыграла роль Тиффани в фильме "Мой парень - псих", роль Элиссы в фильме "Дом в конце улицы".

Интимные фотографии Дженнифер Лоуренс

Фото: sexicelebs.ru