Уголовное обвинение в адрес директора МПБО-2 Шмелева может привести к его отставке

Следственный комитет Ленинградской области предъявил обвинение руководителю завода механизированной переработки бытовых отходов № 2, расположенному во Всеволожском районе, в поселке Янино. Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 247 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Следствием установлено, что на территории завода ненадлежащим образом складировались и размещались отходы. Часть мусора находилась на близлежащих земельных участках. Не соблюдалась технология обеззараживания при работе с отходами 3 класса опасности. Вину за загрязнение окружающей среды возложили на директора МБПО-2.

Специалисты СК РФ продолжают соответствующие проверки и экспертизы дабы установить масштабы причиненного ущерба и причастных к нарушению законодательства лиц.

Средства массовой информации и следствие по какой-то причине не указывают имени руководителя завода. Однако на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга указано, что директором предприятия является Тихон Шмелев.

Ряд СМИ и экспертов считают, что "Мусорного скандала" в связи с нарушением законов и уголовного дела вполне достаточно, чтобы глава МПБО-2 Шмелев подал в отставку. В комментариях к новостям звучат призывы "оставить пост руководителя по собственному желанию и принести извинения жителям Янино". Из-за нарушений с его стороны, считают местные жители, люди долгое время были вынуждены дышать зловониями со свалки.

Ранее председатель экологического движения "Зеленый Фронт" Сергей Виноградов заявил, что разговаривать с руководством завода не имеет смысла, а решить проблему могут только компетентные органы.

Фото: Piter.tv