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Уголовное дело завели после нападения петербуржца на полицейского в Таганроге
Сегодня, 14:02
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Уголовное дело завели после нападения петербуржца на полицейского в Таганроге

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В настоящий момент ведется поиск подозреваемого.

Стало известно, куда мог отправиться петербуржец Антон Иваницкий, сбежавший из отдела полиции в Таганроге. Как рассказала его мать, сын мог уехать на Украину.  Об этом пишет 78.ru.

По словам женщины, у ее сына есть психическое расстройство, которое появилось после развода. На фоне обострения он мог уехать на Украину. Для этого ему мог понадобиться автомат.

В Таганроге за хулиганство задержали 38-летнего петербуржца. В отделе полиции он ударил сотрудника по голове, отобрал автомат "Кедр" и скрылся в неизвестном направлении.  В настоящий момент ведется поиск подозреваемого.

Ранее мы писали, что житель Гражданского проспекта обнаружил гранату у себя в подъезде.

Фото: Piter.TV

Теги: хулиганство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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