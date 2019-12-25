Уголовное дело завели после нападения петербуржца на полицейского в Таганроге

В настоящий момент ведется поиск подозреваемого.

Стало известно, куда мог отправиться петербуржец Антон Иваницкий, сбежавший из отдела полиции в Таганроге. Как рассказала его мать, сын мог уехать на Украину. Об этом пишет 78.ru.

По словам женщины, у ее сына есть психическое расстройство, которое появилось после развода. На фоне обострения он мог уехать на Украину. Для этого ему мог понадобиться автомат.

В Таганроге за хулиганство задержали 38-летнего петербуржца. В отделе полиции он ударил сотрудника по голове, отобрал автомат "Кедр" и скрылся в неизвестном направлении. В настоящий момент ведется поиск подозреваемого.

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Фото: Piter.TV