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Фанат "Зенита" может понести уголовную ответственность за избиение сотрудника ОМОНа
Сегодня, 19:00
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nadezhda_sib

Фанат "Зенита" может понести уголовную ответственность за избиение сотрудника ОМОНа

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Драка завязалась 3 августа 2019 года на "Газпром Арене".

В Петроградском районном суде зарегистрировали уголовное дело на футбольного фаната, который подрался с сотрудником ОМОНа на "Газпром Арене". Об этом 16 сентября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. 

Как было установлено, правоохранитель потребовал прекратить обвиняемого совершать хулиганские действия, на что мужчина применил насилие в отношении представителя власти. Нарушитель нанес сотруднику ОМОНа как минимум один удар по лицу. 

Дата рассмотрения дела в суде пока не назначена. 

Инцидент состоялся 3 августа 2019 года, в тот день на "Газпром Арене" прошла игра "Зенита" с "Краснодаром". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд вынес приговор главе ОПГ, похищавшей чужие земельные участки.

Фото: pixabay.com 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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