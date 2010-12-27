Фанат "Зенита" может понести уголовную ответственность за избиение сотрудника ОМОНа

В Петроградском районном суде зарегистрировали уголовное дело на футбольного фаната, который подрался с сотрудником ОМОНа на "Газпром Арене". Об этом 16 сентября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Как было установлено, правоохранитель потребовал прекратить обвиняемого совершать хулиганские действия, на что мужчина применил насилие в отношении представителя власти. Нарушитель нанес сотруднику ОМОНа как минимум один удар по лицу.
Дата рассмотрения дела в суде пока не назначена.
Инцидент состоялся 3 августа 2019 года, в тот день на "Газпром Арене" прошла игра "Зенита" с "Краснодаром".
Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд вынес приговор главе ОПГ, похищавшей чужие земельные участки.
Фото: pixabay.com
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