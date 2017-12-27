В сети появилось видео-доказательство прибытия инопланетян на Аляску

В интернете появилось видео посадки инопланетного корабля.

В сети появилось видео того, как на Аляску совершили посадку инопланетяне. Пользователи интернета, а также уфологи в шоке от увиденного. Видеоролик набирает популярность с невероятной активностью.

Видозапись является доказательством того, что пришельцы могут свободно находится на Земле и среди людей. Очевидцы посадки сняли на видео пришельца, который бродит по полю рядом с НЛО. Позже гуманоид забирается в свой корабль и покидает нашу планету.

В настоящее время уфологи занимаются данным фактом и пытаются найти объяснение произошедшему.

Видео: YouTube - Secret TV