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Shdaria
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В сети появилось видео-доказательство прибытия инопланетян на Аляску

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В интернете появилось видео посадки инопланетного корабля.

В сети появилось видео того, как на Аляску совершили посадку инопланетяне. Пользователи интернета, а также уфологи в шоке от увиденного. Видеоролик набирает популярность с невероятной активностью.

Видозапись является доказательством того, что пришельцы могут свободно находится на Земле и среди людей. Очевидцы посадки сняли на видео пришельца, который бродит по полю рядом с НЛО. Позже гуманоид забирается в свой корабль и покидает нашу планету. 

В настоящее время уфологи занимаются данным фактом и пытаются найти объяснение произошедшему. 

Видео: YouTube - Secret TV

 
Теги: высадка инопланетян , инопланетяне прибыли на аляску , инопланетяне прилетели на аляску , пришельцы на аляске
Категории: Лента новостей Мировые новости

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    Сегодня 15:43

    Дешёвая подделка. Как кошек да собак снимать, так камера супер качество. А как речь заходит о разного рода паранормальных явлениях, так снимают видео на тапочек с камерой 0,3 МП

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