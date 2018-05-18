Уфа: В ДТП автомобиль разорвало на части, водитель и пассажир чудом остались живы

В сети появилось видео с места жуткой аварии от очевидцев.

Накануне днем, 17 мая, в Уфе на проспекте Салавата Юлаева произошло серьезное ДТП.

Молодой человек за рулем "Тойта Камри" не справился с управлением и влетел в придорожный столб. В результате мощного удара у машины оторвало полностью переднюю часть и деформировало остальной кузов. Моторный отсек загорелся, а основная часть с водителем и пассажиром улетела дальше на 10 метров.

По словам очевидцев, скорость автомобиля на момент аварии была около 200 километров в час. Молодые люди, водитель и пассажир, остались живы и серьезно не пострадали.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства аварии.

Фото и видео: ВК, Баш ДТП