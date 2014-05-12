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В Уфе тушат пожар в административном здании

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Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

В Уфе тушат пожар в административном здании. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 7 мая на Индустриальном шоссе. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Из здания самостоятельно вышли 40 человек. Информации о пострадавших не поступало.

К тушению огня привлечены 65 специалистов и 20 единиц техники. Также задействован вертолет, который сбросил порядка 10 тонн воды.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии загорелся полигон ТБО

Видео: МЧС России

Теги: административное здание, мчс россии, пожар, уфа
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Пожар,

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