В Уфе тушат пожар в административном здании. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел 7 мая на Индустриальном шоссе. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Из здания самостоятельно вышли 40 человек. Информации о пострадавших не поступало.
К тушению огня привлечены 65 специалистов и 20 единиц техники. Также задействован вертолет, который сбросил порядка 10 тонн воды.
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Видео: МЧС России
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