Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

В Уфе тушат пожар в административном здании. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 7 мая на Индустриальном шоссе. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Из здания самостоятельно вышли 40 человек. Информации о пострадавших не поступало.

К тушению огня привлечены 65 специалистов и 20 единиц техники. Также задействован вертолет, который сбросил порядка 10 тонн воды.

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Видео: МЧС России