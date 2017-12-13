Удар Су-57 по Восточной Гуте стал местью за обстрел ЧВК Вагнера под Дейр-эз-Зором

В настоящее время в Сирии находятся четыре многофункциональных истребителя пятого поколения Су-57, которые уже показали свою боевую мощь в Восточной Гуте, где расположены позиции террористов. Об этом сообщают сирийские СМИ.

По данным мировых СМИ, в Восточной Гуте под обстрел попали боевики запрещенных в России террористических образований, а также поддерживающие их американские инструкторы и бойцы частных военных компаний США. Сирийцы отмечают, что авиаудары Су-57 стали ответом на атаку под Дейр-эз-Зором западной коалиции под руководством США, в результате которой погибли российские добровольцы ЧВК Вагнера.

По предварительным данным, под ударами Су-57 в Восточной Гуте погибло не менее 120 американцев, на данный момент количество жертв уточняется. Ранее сообщалось, что в данном регионе находится дополнительная тренировочная база, где американские специалисты обучают представителей так называемой "умеренной оппозиции", поддерживаемой США. С учетом этого многие военные эксперты расценивают удар российской авиации как месть за гибель добровольцев ЧВК Вагнера под Дейр эз-Зором 7 февраля.

Ранее журналистам удалось связаться с одним из руководителей ЧВК, полковником запаса Андреем Трошевым. На вопрос о точном числе погибших добровольцев Трошев ответил, что жертвами стали 14 бойцов "Группы Вагнера". При этом он подчеркнул, "Никто никого не бросил. Если бы Родина бросала, нас бы уже давно не было, да и вас, кстати, тоже".

После инцидента 7 февраля в западных СМИ сразу же началась активная спекуляция касательно числа погибших россиян. Число жертв намеренно завышалось, варьируясь от сотни до 600 человек.

В восточной Гуте, напротив, боевиков "умеренной оппозиции" и американских инструкторов погибло в разы больше. При этом для нанесения ракетного удара ВКС России использовали всего лишь два истребителя Су-57. Для сравнения эффективности ударов России и США приведём весь арсенал, задействованный коалицией 7 февраля: на протяжении нескольких часов по россиянам били ударно-разведывательные дроны MQ-9 Reaper, истребители F-15E Strike Eagle, самолеты и вертолеты огневой поддержки AC-130 и AH-64 Apaches, "Стэлс" F-22 и бомбардировщики B-52.

Уже сейчас многие военные эксперты расценивают такую массированную атаку как провокацию, без которой курдские отряды и помогающие им американцы не смогли бы одолеть союзные силы САА и ЧВК Вагнера.