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В Петербурге учредили знак отличия "За вклад в дело увековечения памяти погибших при защите Отечества"
Сегодня, 13:29
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В Петербурге учредили знак отличия "За вклад в дело увековечения памяти погибших при защите Отечества"

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Награду будут вручать за выдающуюся деятельность в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества, в том числе за поисковую работу.

Во вторник, 22 февраля, в пресс-службе Смольного сообщили, что губернатор Петербурга подписал постановление, согласно которому в регионе учреждается знак отличия "За вклад в дело увековечения памяти погибших при защите Отечества".

Награда будет вручена за выдающуюся деятельность в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества, в том числе за поисковую работу. Так, знак отличия можно будет получить за проведение поисковой работы, захоронение и перезахоронение останков воинов, создание мемориальных музеев,  создание произведений литературы и искусства на тему сохранения памяти о них.

Отмечается, что ежегодно присуждается не более 10 наград, а денежное или другое материальное поощрение не предусматривается. 

Фото: Pexels

Теги: защита отечества, знак отличия, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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