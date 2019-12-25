В Петербурге учредили знак отличия "За вклад в дело увековечения памяти погибших при защите Отечества"

Награду будут вручать за выдающуюся деятельность в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества, в том числе за поисковую работу.

Во вторник, 22 февраля, в пресс-службе Смольного сообщили, что губернатор Петербурга подписал постановление, согласно которому в регионе учреждается знак отличия "За вклад в дело увековечения памяти погибших при защите Отечества".

Награда будет вручена за выдающуюся деятельность в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества, в том числе за поисковую работу. Так, знак отличия можно будет получить за проведение поисковой работы, захоронение и перезахоронение останков воинов, создание мемориальных музеев, создание произведений литературы и искусства на тему сохранения памяти о них.

Отмечается, что ежегодно присуждается не более 10 наград, а денежное или другое материальное поощрение не предусматривается.

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