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Учения в школе Невского района приняли за пожар
Сегодня, 12:17
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Asyaromanenkova
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Учения в школе Невского района приняли за пожар

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В школе Невского района заметили задымление. Жители соседних домов приняли это за пожар, однако в заведении проходили плановые учения МЧС.

В четверг, 7 сентября, жители Невского района заметили дым, который валил из окон школы на Белышева. Очевидцы сразу же приняли это за пожар. Всех детей эвакуировали из здания, что больше подтверждало версию с огнем.

"Уважаемые жители Невского района и родители. Это плановая учебная тревога совместно с МЧС. Дети конечно же были предупреждены о том, что будут проводиться учения. Пострадавших, кроме сорванных уроков нет", - успокоил всех в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург" пользователь Леха Большаков.

Учения в школе Невского района приняли за пожар

Дым был пушен организаторами эвакуации, чтобы добавить реалистичности происходящему. На снимках с места события есть дети в защитных масках.

Учения в школе Невского района приняли за пожарУчения в школе Невского района приняли за пожар

Фото: ВКонтакте / ДТП и Чп Санкт-Петербург

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Теги: новости спб , пожар в школе спб , происшествия спб , учения мчс
Категории: Происшествия

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