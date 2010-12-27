Учения в школе Невского района приняли за пожар

В школе Невского района заметили задымление. Жители соседних домов приняли это за пожар, однако в заведении проходили плановые учения МЧС.

В четверг, 7 сентября, жители Невского района заметили дым, который валил из окон школы на Белышева. Очевидцы сразу же приняли это за пожар. Всех детей эвакуировали из здания, что больше подтверждало версию с огнем.

"Уважаемые жители Невского района и родители. Это плановая учебная тревога совместно с МЧС. Дети конечно же были предупреждены о том, что будут проводиться учения. Пострадавших, кроме сорванных уроков нет", - успокоил всех в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург" пользователь Леха Большаков.

Дым был пушен организаторами эвакуации, чтобы добавить реалистичности происходящему. На снимках с места события есть дети в защитных масках.

Фото: ВКонтакте / ДТП и Чп Санкт-Петербург