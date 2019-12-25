В понедельник, 16 марта, стало известно о том, что в СПбГУ открыли новую группу противораковых препаратов. Об этом сообщает пресс-служба института.
Известно, что разработкой занимался коллектив ученых Санкт-Петербургского университета, Белорусского государственного университета, Центра медицинской химии Тольяттинского государственного университета и Брауншвейгского технического университета.
"Мы испытали разработанные препараты на клетках рака молочной железы и рака толстой кишки — очень опасных видов онкологических заболеваний, лекарство от которых разрабатывают во всем мире",
—сказано в сообщении.
По словам учёных, новое открытие позволит им синтезировать органические соединения.
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Фото:Pixabay
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