Новый класс соединений, который позволит синтезировать новые органические соединения.

В понедельник, 16 марта, стало известно о том, что в СПбГУ открыли новую группу противораковых препаратов. Об этом сообщает пресс-служба института.

Известно, что разработкой занимался коллектив ученых Санкт-Петербургского университета, Белорусского государственного университета, Центра медицинской химии Тольяттинского государственного университета и Брауншвейгского технического университета.

"Мы испытали разработанные препараты на клетках рака молочной железы и рака толстой кишки — очень опасных видов онкологических заболеваний, лекарство от которых разрабатывают во всем мире", —сказано в сообщении.

По словам учёных, новое открытие позволит им синтезировать органические соединения.

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Фото:Pixabay