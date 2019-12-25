Ученый предупредил об угрозе для Земли из-за ослабления магнитного поля

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что возможная смена магнитных полюсов может привести к критическому падению защиты планеты от радиации. Уровень излучения на поверхности способен возрасти более чем в пять раз.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с изданием Абзац заявил, что ослабление магнитного поля Земли в случае смены полюсов может иметь серьёзные последствия. Учёный пояснил, что в научной среде обсуждается гипотеза о возможной перемене мест северного и южного магнитных полюсов. На это указывает ускоренное изменение направления магнитного поля, которое фиксируется в последние годы, хотя причины этого явления пока не установлены.

Эйсмонт отметил, что в период такого перехода защитная оболочка планеты может ослабнуть до критического уровня. Это приведёт к тому, что уровень солнечной радиации на поверхности Земли возрастёт более чем в пять раз. Учёный подчеркнул, что пока неизвестно, как подобные изменения скажутся на живых организмах. В качестве примера он привёл Марс, который практически утратил своё магнитное поле. По мнению ряда исследователей, именно это могло стать причиной потери атмосферы и исчезновения условий для жизни на Красной планете.

Ранее сообщалось, что суперземли распространены за пределами Солнечной системы.

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