Ученые заявили, что потепление всего на 2 градуса изменит жизнь половины населения планеты

Исследователи подчеркивают, что необходимо уменьшить объем парниковых газов в атмосфере.

Климатологи из Германии и Швеции проанализировали риски при глобальном потеплении на Земле. Они выяснили, что потепление всего на два градуса приведет к эффекту домино, а также изменит жизнь половины населения планеты. Статья была опубликована в журнале Earth System Dynamics.

Исследователи воссоздали порядка 3 млн сценариев развития ситуации с климатом на Земле. Из них в 30% случаев происходит эффект домино с безвозвратными изменениями.

Выяснилось, что потепления на два градуса достаточно для эффекта домино. В результате начнется таяние ледовых щитов в Арктике, Антарктиде и Гренландии. Теплые течения в Атлантике остынут, из-за чего количество осадков в лесах Амазонии уменьшится, и она превратится в саванну.

Людям необходимо уменьшить объем парниковых газов в атмосфере, чтобы избежать такого сценария событий, отмечают исследователи.

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