Ученые выяснили, что седина от стресса не является постоянной

Ученые из Колумбийского университета изучили влияние стресса на пигментацию волос. Они рассказали, как можно вернуть цвет рано поседевшим волосам. Результаты исследования были опубликованы на сайте Columbia University Irving Medical Center.
В исследовании участвовали 14 добровольцев. Им предложили вести дневник стресса на протяжении нескольких недель. И выяснилось, что некоторые седые волосы могут восстановить первоначальный стресс после того, как исчезнет источник стресса.
Один из наших подопытных отправился в отпуск, и пять волос на его голове снова стали темными, — говорится в статье.
Однако ученые предполагают, что не для каждого человека возможна повторная пигментация волос.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все