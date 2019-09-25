Ученые выяснили, что микробиом кишечника на 97% зависит от наследственных факторов

Открытие поможет медикам разработать индивидуальный подход к лечению болезней кишечника.

Ученые из Университета Нотр-Дам выяснили, что на 97% микробиом кишечника зависит от наследственных факторов, то есть в формировании микробиома участвуют гены.

Влияет на разнообразие флоры кишечника также окружающая среда.

Предполагается, что данное открытие поможет в будущем определить группы микробов, которые сформированы генами. В дальнейшем эту информацию можно будет использовать для лечения, учитывая индивидуальные особенности человека.

Ранее мы писали, что в Петербурге 11 июля был побит очередной температурный рекорд. За июль это второй рекорд, а за все лето уже седьмой.

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