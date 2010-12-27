Ученые рассчитали сколько осталось жить планете Земле

Учены установили, что расположение нашей планеты уязвимо для волн радиации

После ряда исследований ученые установили, что солнечная активность может за 30 лет уничтожить энергосистему Земли. Об этом сообщает ToDay News Ufa

Установлено, что солнечная активность имеет свой цикл, сближаясь время от времени с планетами нашей галактики. При таком сближении планеты способны оказывать влияние друг на друга. В процессе магнитные поля объектов усиливают свои действие, выбрасывая в космос жизненно опасные излучения. Земля по расположению находится в центре магнитного поля солнца. В случае выброса радиации она волной окутает нашу планету.

В результате проведенных подсчетов ученые рассказали, что в 2039 Солнце начнет сближаться с Нептуном. Процесс продлится 16 лет. С 2043 огненная планета начнет сближение с Ураном, что повлечет за собой выброс целой волны радиации, которая может сжечь всю энергосистему Земли.