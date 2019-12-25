К моменту наступления последнего ледникового периода, температура на поверхности планеты уменьшилась на 6,1 градуса.

Стало известно, какая температура на Земле была во время ледникового периода. Об этом сообщает журнал Nature со ссылкой на исследование ученых.

В рамках исследования, специалисты изучили образцы древнего льда и отложений на стенках пещер времен оледенения. Средняя температура Земли составляла около 9 градусов по Цельсию. К такому выводу пришла международная группа палеоклиматологов. Кроме того, они утверждают, что в контексте глобального потепления это означает, что если в атмосфере станет вдвое больше углекислого газа, то температура на планете вырастет на 3,4 градуса.

Авторы исследования считают, что подобные результаты усовершенствуют представления об изменении климата на Земле. Это позволит выработать оптимальные методы борьбы с глобальным потеплением.

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