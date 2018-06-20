Исследование проводилось с 1973 года, в нем приняли участие 798 добровольцев.

Ученые назвали опасный для жизни мужчин пульс. Оказалось, что биение сердца чаще 75 ударов в минуту в состоянии покоя может привести к преждевременной смерти. Об этом пишет портал MedicalXpress.

Исследование проводилось с 1973 года, в нем приняли участие 798 мужчин, рожденные в 1943 году в Гётеборге (Швеция). Каждый доброволец заполнил анкету, в которой рассказал об образе жизни, уровне стресса и истории сердечно-сосудистых заболеваний в семье.

Специалисты разделили испытуемых на четыре группы: 55 и меньше, 55-65, 65-75 и более 75 ударов в минуту. Оказалось, что те мужчины, у которых пульс был более 55 ударов в минуту, курили, мало двигались и чаще испытывали стресс. При этом уровень смертности среди добровольцев в группе "более 75 ударов" был выше, чем у всех остальных.

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