Уральские и финские ученые выследили место падения «питерского метеорита»

Специалисты из Уральского федерального университета совместно с коллегами из Финляндии вычислили, что остатки метеора, пролетевшего над Петербургом и несколькими городами 12 сентября, находятся в Тверской области.

Ученые Уральского федерального университета рассчитанли вероятную треокторию движения болида, который ночью 12 сентября пролетел над Петербургом, Смоленском, Новгородом, Москвой и другими городами. Болидная система ученых из Финляндии помогла вычислить, что остатки небесного тела приземлились в районе Селигера. Не исключено, что небесное тело не полностью сгорело в атмосфере и можно найти ее кусочки.

"Сотрудники лаборатории Extra Terra Consortium УрФУ вместе с коллегами из Финляндии обработали данные финской болидной сети и результаты видеосъемок полета болида, который пронесся над западной частью России ночью 12 сентября. Они установили, что "питерский" болид завершил путь в Тверской области в районе озера Селигер", - передает пресс-служба УрФУ.

Предполагается, что изначально метеорит весил около тонны. Но при входе в атмосферу он растерял массу. В итоге до земли могли долететь только небольшие осколки.

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