"Метеоры" начнут курсировать из Уткиной заводи в центр Петербурга

У "Метеоров" с 9 сентября появится новый маршрут, работающий в тестовом режиме. Стартовать скоростные суда будут от Уткиной заводи, прибудут в центр Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту сегодня, 8 сентября.
Запуск этого маршрута – яркий пример удачной синергии города и бизнеса. С нас – инфраструктура в виде городских причалов, с судовладельцев – подвижной состав и работа на маршруте. Результат – комфорт пассажиров.
Валентин Енокаев, председатель Комитета по транспорту
Маршрут обслужит компания "ВодоходЪ. Пассажирский Порт".
Расписание рейсов:
08:40 – отправление от Речного вокзала;
09:00 – прибытие на Синопскую набережную;
09:15 – отправление от Синопской набережной;
09:30 – прибытие к Эрмитажу;
18:00 – отправление от Эрмитажа;
18:15 – прибытие на Синопскую набережную;
18:30 – отправление от Синопской набережной;
18:50 – прибытие на Речной вокзал.
Ранее на Piter.TV: водный маршрут из Петербурга в крепость Орешек стал ежедневным.
Фото: Комитет по транспорту
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