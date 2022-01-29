"Метеоры" начнут курсировать из Уткиной заводи в центр Петербурга

Маршрут обслужит компания "ВодоходЪ. Пассажирский Порт".

У "Метеоров" с 9 сентября появится новый маршрут, работающий в тестовом режиме. Стартовать скоростные суда будут от Уткиной заводи, прибудут в центр Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту сегодня, 8 сентября.

Запуск этого маршрута – яркий пример удачной синергии города и бизнеса. С нас – инфраструктура в виде городских причалов, с судовладельцев – подвижной состав и работа на маршруте. Результат – комфорт пассажиров. Валентин Енокаев, председатель Комитета по транспорту

Маршрут обслужит компания "ВодоходЪ. Пассажирский Порт".

Расписание рейсов:

08:40 – отправление от Речного вокзала;

09:00 – прибытие на Синопскую набережную;

09:15 – отправление от Синопской набережной;

09:30 – прибытие к Эрмитажу;

18:00 – отправление от Эрмитажа;

18:15 – прибытие на Синопскую набережную;

18:30 – отправление от Синопской набережной;

18:50 – прибытие на Речной вокзал.

Ранее на Piter.TV: водный маршрут из Петербурга в крепость Орешек стал ежедневным.

Фото: Комитет по транспорту