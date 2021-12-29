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В середине лета между новыми кварталами Пушкина и метро "Звездная" начнет курсировать автобус № 232
Сегодня, 14:18
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В середине лета между новыми кварталами Пушкина и метро "Звездная" начнет курсировать автобус № 232

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В одном составе может поместиться 80 пассажиров.

С 15 июля жители Пушкинского района смогут воспользоваться новым автобусом № 232, который будет возить пассажиров до станции метро "Звездная". Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Жильцов комплексов "Образцовый квартал"и "Экспоград" автобус доставит до Звездной улицы с остановками на Пушкинском и Пулковском шоссе. Стартовой точкой станет Сарицкая улица. Отметим, что первый рейс будет отправляться в 5:30 утра, а последний в 00:30 ночи. 

Ранее на Piter.tv: с середины лета в городе запустят еще несколько новых автобусов. Так, от Среднерогатской улицы до метро "Звездная" будет курсировать автобус № 231. В Северной столице впервые появится маршрут общественного транспорта, который пойдет по мосту Бетанкура.

Фото: Pexels, пресс-служба комитета по транспорту

Теги: звездная улица, новый автобус, новый маршрут, пушкин, сарицкая улица, транспортная реформа
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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