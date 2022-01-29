Маршрут троллейбуса №9 в Петербурге будет изменен с 25 декабря

Теперь троллейбус будет заезжать к станции метро "Приморская", часть трассы пройдет по Морской набережной.

Троллейбус №9 с 25 декабря изменит маршрут движения для улучшения транспортного обслуживание жителей Васильевского острова. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту 24 декабря.

Теперь троллейбус №9 будет заезжать к станции метро "Приморская", часть трассы пройдет по Морской набережной.

С 25 декабря троллейбусы №9 будут следовать по Наличной улице, Новосмоленской набережной, улицам Кораблестроителей, Мичманской, Морской набережной, Прибалтийской площади, улицам Нахимова, Наличной, Малому проспекту В. О., набережной Макарова, Тучкову мосту, Большому проспекту П. С., проспекту Добролюбова, переулку Талалихина, Большой Пушкарской улице, Ординарной улице, Левашовскому проспекту, площади Шевченко, Каменноостровскому проспекту (обратно – по Каменноостровскому проспекту, Большому проспекту П. С., Тучкову мосту) и до конечной остановки "Метро "Петроградская". Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что на Васильевском острове и в Петроградском районе 25 декабря переименуют остановки.

Фото: Piter.TV; пресс-служба комитета по транспорту Петербурга