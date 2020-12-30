На Васильевском острове и в Петроградском районе 25 декабря переименуют остановки

Речь идет о "1-й и Кадетской линии В. О.", "Мытнинской набережной", об "Ординарной улице" и других.

С 25 декабря остановки общественного транспорта в Василеостровском и Петроградском районах Петербурга получат новые названия. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту 24 декабря.

В частности, остановки "1-я и Кадетская линии В. О., угол Университетской набережной", "Университетская набережная", "Университетская набережная, угол 1-й и Кадетской линий В. О.", "Кадетская линия В. О." станут "Румянцевским садом".

Кроме того, остановочные пункты "1-я и Кадетская линии В. О." у станции метро "Спортивная" получат название "Набережная Макарова, ст. метро "Спортивная".

Остановки "Биржевой мост" и "Мытнинская набережная" переименуют в "Площадь Академика Лихачёва". "Ординарная улица" и "Большой проспект П. С." получат единое название "Большой проспект П. С., угол Ординарной улицы".

Ранее мы рассказывали о том, что троллейбусное движение на Потёмкинской улице закроют в связи с саммитом СНГ.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)