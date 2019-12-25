Водный маршрут из Петербурга в крепость Орешек стал ежедневным

Ранее добраться до главной достопримечательности Шлиссельбурга из Северной столицы можно было только по субботам и воскресеньям.

Водный маршрут на метеорах между Петербургом и крепостью Орешек стал ежедневным. Об этом сообщила пресс-служба ГК "Астра Марин".

Напомним, что ранее добраться до главной достопримечательности Шлиссельбурга из Северной столицы можно было только по субботам и воскресеньям. Теперь суда "Метеор" и "Восход" будут доставлять пассажиров к крепости 7 дней в неделю.

Добавим, что 3 рейса, которые будут выполняться с пятницы по воскресенье, включат также остановку у музея-диорамы "Прорыв блокады Ленинграда".

Ранее мы сообщили о том, что Шлиссельбург продолжает готовиться к 700-летию.

Фото: "Астра Марин"