Шлиссельбург продолжает готовиться к 700-летию

На все работы в городе правительство Ленобласти выделило более 200 млн рублей.

Уже 2 сентября 2023 года Шлиссельбург отпразднует 700 лет со дня своего основания. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Так, в городе уже основали музей под открытым небом "Эхо великих сражений". Завершилось благоустройство площади у речного вокзала: там высажено 20 лип, которые были переданы городу в подарок от парка Монрепо. Приведён в порядок и участок от Красного проспекта до набережной Невы около Благовещенского собора.

Специалисты продолжат работать над внешним видом аллеи вдоль Староладожского канала и сквера, прилегающего к Благовещенскому собору: работы ведутся в рамках проекта "45 ключей к одному Ключ-городу". Также благоустройство проходит сквер рядом с памятником графу Савве Лукичу Рагузинскому-Владиславичу и Комсомольский парк. На все работы в Шлиссельбурге региональное правительство выделило более 200 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти началась вторая смена в детских лагерях.

Фото: ВКонтакте / Крепость Орешек. Официальная переправа в музей