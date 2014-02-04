Ученые научились предсказывать тяжесть течения коронавируса по крови

Образцы крови брали у людей во время ранней фазы инфекции.

Ученые из Швеции пришли к выводу, что тяжесть течения коронавируса можно предсказать по изменению формы и содержания в крови гранулоцитов. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Гранулоциты — это подгруппа белых клеток крови, участвующая в работе врожденного иммунитета, первой линии защиты организма против патогенов. Так, исследователи у 26 человек, которых госпитализировали с коронавирусом, изучили характеристики гранулоцитов. Причем кровь брали во время ранней стадии заболевания, а также после выписки в течение четырех месяцев.

Наше исследование выявило значительное изменение характеристик всех подтипов гранулоцитов у пациентов с COVID-19. Это может быть связано с тяжестью заболевания, — говорится в исследовании.

Так, предсказать клинические особенности пациентов можно предсказать с помощью С-реактивного белка и креатинина.

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