Ученые нашли принадлежащий шаману посох возрастом 4400 лет

Он был вырезан из цельного куска дерева.

Ученые нашли на юго-западе Финляндии деревянную палку в виде змеи. Возраст посоха составляет 4400 лет. Об этом сообщает Live Science.

Предполагается, что этот посох мог использовать шаман для мистических обрядов, посох мог быть и ритуальным обрядом. Длина артефакта составляет 53 сантиметра, а толщина – примерно три сантиметра.

Я видел много необычных вещей в своей работе, но этот предмет лишил меня дара речи и вызвал дрожь, — отметил археолог и сотрудник Университета Турку Сату Койвисто.

Исследователи считают, что из дерева был вырезан силуэт гадюки. Такое предположение было сделано исходя из формы головы, укороченного тела и хвоста. Породу дерева при это ученым еще предстоит определить.

Это очень интересно, поскольку гадюка играет важную роль в гораздо более поздних народных религиях и магических ритуалах, — отметила специалист по скандинавскому фольклору из Академии Або Соня Хукантайвал.

В древние времена считалось, что шаманы могут превращаться в змей. Однако письменные записи финны начали вести позже, чем появился этот артефакт. По этой причине исследователи не уверены, что люди придерживались убеждений 4400 лет назад.

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