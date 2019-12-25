Ученые нашли место встречи Homo sapiens и неандертальцев

Ранее ученые не могли определить, где именно произошла их встреча.

Во время раскопок на юге Израиля было проведено исследование и найдена доказательства, что встреча Homo sapiens и неандертальцев произошла в пустыне Негев около 50 тыс. лет назад. Исследование провели ученые из Института Вейцмана и Управления древностей Израиля. Статья была опубликована в журнале PLOS ONE.

Для этого было проведено радиуглеродное датирование десятков образцов инструментов и пород из национального парка Эйн-Авдат. Там находится древняя стоянка Бокер Тахтит.

Археологи подчеркивают, что Бокер Тахтит стало первым известным место, где останавливался человек разумный за пределами Африки.

В исследовании говорится, что нет сомнений в том, что о существовании друг друга Homo sapiens и неандертальцы знали. Дело в том, что они жили на одной местности и перемещались по ней.

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