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Ученые нашли место встречи Homo sapiens и неандертальцев
Сегодня, 12:52
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Ученые нашли место встречи Homo sapiens и неандертальцев

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Ранее ученые не могли определить, где именно произошла их встреча.

Во время раскопок на юге Израиля было проведено исследование и найдена доказательства, что встреча Homo sapiens и неандертальцев произошла в пустыне Негев около 50 тыс. лет назад. Исследование провели ученые из Института Вейцмана и Управления древностей Израиля. Статья была опубликована в журнале PLOS ONE. 

Для этого было проведено радиуглеродное датирование десятков образцов инструментов и пород из национального парка Эйн-Авдат. Там находится древняя стоянка Бокер Тахтит. 

Археологи подчеркивают, что Бокер Тахтит стало первым известным место, где останавливался человек разумный за пределами Африки.

 В исследовании говорится, что нет сомнений в том, что о существовании друг друга Homo sapiens и неандертальцы знали. Дело в том, что они жили на одной местности и перемещались по ней.

Фото: pixabay 

Теги: место встречи homo sapiens и неандертальцев
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Лента новостей,

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