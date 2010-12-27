Ученые будут наблюдать за мышами в космосе в режие "online"

Эксперимент по нахождению животных в космосе на борту российского космического аппарата «Бион-М» будет сопровождаться трансляцией

Александр Кирилин, директор Ракетно-космического центра «Прогресс», рассказал, что на борту космического аппарата будет установлена новая система под названием «Наука», которая даст возможность транслировать данные на Землю.

Важность нововведения, по мнению ученых, заключается в том, что в таком режиме можно сразу и точно определить причины, если подопытные неожиданно умрут. Ранее определять причины смерти можно было только после посадки.

Начало эксперимента планируется в 2022 году и продлится он 30 дней. «Бион-М» будет находиться от Земли на расстоянии 800 км.

Суть эксперимента – выявить влияние и негативные факторы космической радиации на организмы животных, растений и насекомых. Стоит отметить, что месяц нахождения на 800 км от земли равны 3 годам нахождения на МКС.