Петербургские ученые рассказали, как нашли в Сибири крестец нового динозавра

Совместная команда ученых из Петербурга и Томска обнаружила и описала новый вид динозавра, обитавшего на территории современной России около 120 млн лет назад. Об этом сообщает пресс-служба СПбГУ. Во время раскопок в Сибири у села Шестакова исследователи наткнулись на останки гигантского завропода. Сейчас палеонтологи смогли описать его внешность и дали динозавру название "сибиротитан" (Sibirotitan astrosacralis).
Что известно про сибиротитана сегодня? Вот лишь некоторые факты, опубликованные российскими учеными в авторитетном журнале Geobios. Это представитель группу завроподов, отличавшихся гигантскими размерами. Тот же сибиротитан весил не менее 10 тонн и превышал в длину 12 метров. Скорее всего, "русский динозавр" питался растениями и мог отбиться от нападения самого крупного хищника. Сибиротитан обладал типичной для завроподов длинной шеей и массивными лапами, а также вытянутым и очень тяжелым хвостом.
Находка таких крупных костей, как крестец завропода, это, безусловно, радость для палеонтолога, но она быстро сменяется мыслями о том, как же доставить ископаемое в лабораторию. Нам пришлось нести крестец вчетвером. Сначала дотащили его до резиновой лодки, чтобы потом доставить ценные кости к автомобилюПавел Скучас, палеонтолог СПбГУ