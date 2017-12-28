Петербургские ученые рассказали, как нашли в Сибири крестец нового динозавра

Российские ученые из Петербурга и Томска открыли новый вид российского динозавра. Речь идет о гигантском сибиротитане, обитавшем на территории современной Сибири.

Совместная команда ученых из Петербурга и Томска обнаружила и описала новый вид динозавра, обитавшего на территории современной России около 120 млн лет назад. Об этом сообщает пресс-служба СПбГУ. Во время раскопок в Сибири у села Шестакова исследователи наткнулись на останки гигантского завропода. Сейчас палеонтологи смогли описать его внешность и дали динозавру название "сибиротитан" (Sibirotitan astrosacralis).

Что известно про сибиротитана сегодня? Вот лишь некоторые факты, опубликованные российскими учеными в авторитетном журнале Geobios. Это представитель группу завроподов, отличавшихся гигантскими размерами. Тот же сибиротитан весил не менее 10 тонн и превышал в длину 12 метров. Скорее всего, "русский динозавр" питался растениями и мог отбиться от нападения самого крупного хищника. Сибиротитан обладал типичной для завроподов длинной шеей и массивными лапами, а также вытянутым и очень тяжелым хвостом.

Останки сибиротитана впервые были найдены внутри отвесной песчанной скалы. Специалистам приходилось работать с алпийским снаряжением. Одной из последних находок, оставшихся от скелета динозавра, стал огромный крестец. По словам участников экспедиции, его могли перемещать только 4 ученых вместе.

Находка таких крупных костей, как крестец завропода, это, безусловно, радость для палеонтолога, но она быстро сменяется мыслями о том, как же доставить ископаемое в лабораторию. Нам пришлось нести крестец вчетвером. Сначала дотащили его до резиновой лодки, чтобы потом доставить ценные кости к автомобилю

Павел Скучас, палеонтолог СПбГУ

Кроме Павла Скучаса в исследовании приняли участие заведующий лабораторией териологии Зоологического института РАН, профессор СПбГУ Александр Аверьянов, заведующий лабораторией континентальных экосистем мезозоя и кайнозоя ТГУ Сергей Лещинский, научный сотрудник этой же лаборатории, доцент ТГУ Степан Иванцов, а также сотрудник лаборатории микропалеонтологии ТГУ Алексей Файнгерц.

Фото: пресс-служба ТГУ