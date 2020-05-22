Участников массовой драки в кафе на проспекте Художников доставили в полицию

Представители двух этнических групп не смогли договорить о разделении сферы влияния на одном из рынков города.

Правоохранители задержали участников массовой драки на проспекте Художников. Мужчины имеют криминальное прошлое и представляют интересы "воров в законе", сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

В полицию были доставлены 9 граждан, всего в драке участвовало 40 человек. Целью встречи 6 января 2020-го года в кафе было разделение сферы влияния на рынке в центре Петербурга между двумя этническими группами. Во время конфликта двое мужчин получили ножевые ранения, после чего были госпитализированы. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью".

Возраст задержанных варьируется от 31 до 52 лет. Большинство было ранее судимы. У одного из мужчин обнаружили предмет, похожий на пистолет, его отправили на экспертизу. У другого нашли паспорт с признаками подделки.

С доставленными в полицию гражданами проводятся процессуальные действия. Правоохранители устанавливают всех участников драки.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге следователя подозревают в получении взятки в размере более миллиона рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области