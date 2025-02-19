Участников драки со стрельбой в Красноярске могут лишить гражданства

Полиция возбудила уголовное дело после конфликта на улице Авиаторов.

Российские правоохранительные органы на территории Красноярского края возбудили уголовное дело по факту драки со стрельбой, которая произошла между двумя группами мигрантов на одной из улиц административного центра. Через социальные сети сотрудники пресс-службы регионального управления МВД пояснили, что инцидент зафиксирован еще 16 февраля по улице Авиаторов. Участниками потасовки стали как натурализированные граждане, так и иностранцы. Оперативно были установлены их личности. Далее подозреваемые были доставлены в отделение для допроса. В рамках проводимого расследования у злоумышленников изъят и направлен на экспертизу пневматический пистолет.

В отношении двоих участников драки… возбуждено уголовное дело по части 2 статье 213 УК РФ "хулиганство"… Трое задержанных привлечены к административной ответственности по части 1 статье 20.1 КоАП РФ "мелкое хулиганство". сообщение полиции по региону

Краевое управление по вопросам миграции проводит проверку натурализованных граждан и их родственников для установления оснований для возможного прекращения для них российского гражданства. Иностранцы, которые уличены в драке, могут быть выдворены за пределы страны, если полиция выявит нарушения в вопросе законности их нахождения в России. Подозреваемые остаются на свободе под подпиской о невыезде.

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Фото и видео: Telegram / МВД 24