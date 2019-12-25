Участники проекта "Городской молодежный день донора" сдали около 1,5 тысяч литров крови

За 8 лет существования проекта участие в нем приняли почти 14 тысяч молодых петербуржцев.

Подведены итоги проекта "Городской молодежный день донора", организованного при поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга. За полгода было сдано 1490 литров крови. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

За 8 лет существования проекта участие в нем приняли почти 14 тысяч молодых петербуржцев. Они и сдали почти шесть тысяч литров крови, тем самым помогли 17 тысячам людей.

В этом году удалось привлечь 3311 доноров, которые помогли более девяти тысячам пациентов.

Фото: Piter.tv