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Участника ОПГ судят в Петербурге за обнал с доходом 200 миллионов
Сегодня, 10:37
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IRINA_CHALKINA

Участника ОПГ судят в Петербурге за обнал с доходом 200 миллионов

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Уголовное дело для рассмотрения по существу будет направлено во Фрунзенский районный суд Петербурга.

В четверг, 23 июля, стало известно о том, что участника ОПГ судят в Петербурге за обнал с доходом 200 миллионов. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Как оказалось, с марта 2015 года по декабрь 2017 года подсудимый вместе с сообщниками вел банковскую деятельность, не имея лицензии. Мошенником удалось реализовать 199 млн рублей.

Уголовное дело направлено  во Фрунзенский районный суд Петербурга.

Ранее мы сообщали о том, что пять больниц Петербурга получили сообщения о минировании.

Фото:Piter.TV

Теги: опг в спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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