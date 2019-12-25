Уголовное дело для рассмотрения по существу будет направлено во Фрунзенский районный суд Петербурга.

В четверг, 23 июля, стало известно о том, что участника ОПГ судят в Петербурге за обнал с доходом 200 миллионов. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Как оказалось, с марта 2015 года по декабрь 2017 года подсудимый вместе с сообщниками вел банковскую деятельность, не имея лицензии. Мошенником удалось реализовать 199 млн рублей.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Петербурга.

Ранее мы сообщали о том, что пять больниц Петербурга получили сообщения о минировании.

Фото:Piter.TV