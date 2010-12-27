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Участника "Битвы экстрасенсов" посадили под арест за кражу из "Галереи"
Сегодня, 17:32
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lesjasap
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Участника "Битвы экстрасенсов" посадили под арест за кражу из "Галереи"

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Участник шоу "Битва экстрасенсов" взят под арест за побег после подписки о невыезде.

В Центральном районе правоохранительные органы задержали 29-летнего участника программы “Битва экстрасенсов”  Арсения Караджаева. Мужчину обвиняют в краже мобильного телефона у посетителя “Галереи”. Похитить Айфон у него так и не получилось, но дело о неудавшемся преступлении было заведено.

Ранее Караджаев уже попадался в руки представителей полиции. Год назад его остановили оперативники с “волшебной солью”. Именно таким способом он представил имеющийся белый порошок. К его сожалению, сотрудники МВД  обладали не настолько неограниченной фантазией, поэтому определили вещество как наркотик. Тогда эксперты подтвердили, что у молодого человека действительно с собой находился запрещенный препарат. Экстрасенса отпустили под подписку о невыезде. Однако, вскоре после этого маг пропал из видимости полицейских. 

Объявился в Петербурге он недавно: предприняв попытку кражи дорогого гаджета у прохожего. За время его отсутствия мужчину успели объявить в федеральный розыск. Теперь Караджаев пойман. Чтобы избежать повторного побега подозреваемого, было принято решение о временной изоляции гражданина от общества.

Фото: Вконтакте/Arseny Джа

Теги: айфон , арсений караджа , арсений караджиев , битва экстрасенсов , запрещенные вещества , кража , наркотики , хранение наркотиков
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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