Участника "Битвы экстрасенсов" посадили под арест за кражу из "Галереи"

Участник шоу "Битва экстрасенсов" взят под арест за побег после подписки о невыезде.

В Центральном районе правоохранительные органы задержали 29-летнего участника программы “Битва экстрасенсов” Арсения Караджаева. Мужчину обвиняют в краже мобильного телефона у посетителя “Галереи”. Похитить Айфон у него так и не получилось, но дело о неудавшемся преступлении было заведено.

Ранее Караджаев уже попадался в руки представителей полиции. Год назад его остановили оперативники с “волшебной солью”. Именно таким способом он представил имеющийся белый порошок. К его сожалению, сотрудники МВД обладали не настолько неограниченной фантазией, поэтому определили вещество как наркотик. Тогда эксперты подтвердили, что у молодого человека действительно с собой находился запрещенный препарат. Экстрасенса отпустили под подписку о невыезде. Однако, вскоре после этого маг пропал из видимости полицейских.

Объявился в Петербурге он недавно: предприняв попытку кражи дорогого гаджета у прохожего. За время его отсутствия мужчину успели объявить в федеральный розыск. Теперь Караджаев пойман. Чтобы избежать повторного побега подозреваемого, было принято решение о временной изоляции гражданина от общества.

Фото: Вконтакте/Arseny Джа