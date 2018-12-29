Хакер из "Шалтай-Болтая" вышел на свободу по УДО

Один из членов банды досрочно вышел из изоляции.

В Колпинском районном суде вынесли вердикт относительно участника хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Константина Теплякова. Постановлением инстанции мужчина выйдет из колонии по условно-досрочному освобождению. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

Напомним, что местный житель должен был провести в тюрьме еще пять месяцев и семь дней. Сторона защиты отметила, что подсудимый неоднократно поощрялся администрацией колонии. Он также не прервал связи с родственниками и официально трудоустроен.

Ранее суд наказал Теплякова тремя годами заключения из-за хакерских взломов почт чиновников. Далее банда преступников выискивала данные, которыми можно было шантажировать жертв. Также полученные нелегальным путем сведения распространялись на платформе интернет-биржи за биткоины.

Напомним, что градозащитники волнуются о скором сносе домов на Тележной.

Фото: Piter.tv