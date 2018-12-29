Градозащитники волнуются о скором сносе домов на Тележной

Сейчас здания оградили строительным забором.

В Центральном районе Петербурга градозащитники обеспокоены возможным скорым сносом исторических зданий по тележной улицы.Защитники рассказали, что за время праздников расселенные дома огородили строительным забором. Конструкция загородила объекты 21-29 около проезжей части.

Напомним, что ранее организация "Геореконструкция" признала здания аварийными. Специалисты рекомендовали демонтировать дома. Несмотря на недовольство представителей ВООПИиК, в Смольном приняли решение о необходимом сносе пяти зданий. Основой такого постановления стало техническое заключение экспертов.

Активисты считают, что дома можно "спасти" за счет ремонта локальных повреждений. Свои доводы они подтверждают собственной экспертизой, проведенной в 2017 году.

Напомним, что в "Ленэнерго" рассказали о сроках программы по переводу воздушных кабелей.

Фото:"Синяя лента".