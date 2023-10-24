Бегун с 70-летним стажем Василий Хлусевич завершил свой 400-й марафон в Петербурге

Вице-губернатор Борис Пиотровский поздравил спортсмена с достижением на "Арена марафоне".

В Санкт-Петербурге 86-летний Василий Хлусевич завершил свой 400-й марафон в рамках "Арена марафона". Видео финиша бегуна с 70-летним стажем опубликовал в своем Telegram-канале вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Василий Иванович этой зимой поставил цель — дойти до юбилейной четвертой сотни. И все получилось. Безграничное уrespect и гордость. Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга

"Арена марафон" прошел в северной столице 26 октября. Участники могли выбрать одну из четырех дистанций — от 5 до 42,2 км. Маршрут пролегал через живописные территории Приморского парка Победы и Парка 300-летия Санкт-Петербурга, что позволило бегунам совместить спортивные достижения с любованием осенними пейзажами. Хлусевич начал бегать в 16 лет и с тех пор регулярно участвует в марафонах по всему миру. Свое 400-е достижение он планировал еще зимой 2025 года.

Ранее Piter.TV сообщал, что Валиева появилась и неожиданно исчезла в соцсетях Олимпиады-2026 в необычной подборке.

Видео: Telegram / Пиотровский Online