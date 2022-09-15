Уборщик забрали часы за 1 млн, забытые в купе пассажиром поезда Петербург – Москва

Подозреваемым в краже оказался 32-летний ранее судимый гражданин одной из стран ближнего зарубежья, который убирал вагон.

В Москве транспортная полиция задержала 32-летнего уборщика поездов за кражу дорогостоящих часов, которые в купе забыл один из пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по Центральному федеральному округу.

В дежурную часть обратился пассажир поезда Санкт-Петербург – Москва. Мужчина сообщил, что забыл на столике в спальном вагоне наручные часы стоимостью 1 млн рублей. Вспомнив о них, он вернулся, однако аксессуара уже там не было. Подозреваемым в краже оказался 32-летний ранее судимый гражданин одной из стран ближнего зарубежья, который убирал вагон.

Подозреваемый пояснил, что во время уборки заметил под столиком в вагоне часы, которые положил в свою барсетку. Аксессуар он выдал правоохранителям. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

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Фото и видео: МВД Медиа