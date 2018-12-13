Фото: Блокадный памятник превратили в мусорку

Находку граждане сделали 2 мая.

Петербуржские активисты возмутились новым способом уборки мусора с улиц города. В социальных сетях появился снимок артиллерийского ДОТа, куда уборщики сложили несколько мешков с мусором.

Находку граждане сделали 2 мая. Предположительно, ДОТ использовался в качестве "свалки" в связи с недавним приездом администрации города на железнодорожную станцию "Проспект Славы". Очистить улицы перед визитом власти уборщики, видимо, не поленились, однако убрать мусор из ДОТа после отъезды высокопоставленных лиц – забыли.

Ранее мы писали, что в Выборгском районе Петербурга были обнаружены две гранаты Ф-1 времен Великой Отечественной войны.

Фото: vk.com/kupchinonews