Убитую женщину и раненого мужчину нашли в номере отеля Петербурга

Это произошло в четверг, 18 мая, тело женщины было с явными признаками насильственной смерти.

В номере гостиницы на Большом Сампсониевском проспекте нашли тело мертвой женщины, под окнами лежал раненый мужчина. Об этом 18 мая рассказали в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета по Петербургу.

Это произошло в четверг, 18 мая, тело женщины было с явными признаками насильственной смерти. Под окнами нашли мужчину с травмами, характерными для падения с большой высоты. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Ранее на Просвещения задержали карманницу, которая вытащила два кошелька у 89-летней пенсионерки. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Фото: Piter.tv

