Органы убитого в Питтсбурге россиянина уже спасли жизнь 4 американцам

Гражданин России Антон Кемаев, убитый в США, завещал свои органы больным американцем. На данный момент их пересадили 4 местным жителям.

В США активно обсуждают мужественный поступок 35-летнего россиянина Антона Кемаева. Речь идет о мужчине, который был убит в Питтсбурге 19 декабря. Напомним, что за несколько часов до смерти, фитнес-тренер из России завещал свои внутренние органы американской медицине. В итоге местная пресса назвала этот поступок подвигом, а медики успели пересадить органы россиянина 4 американцам. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на американские СМИ. Одним из рецепиентов донорских органов россиянина стал ветеран военных действий Джон Бонд. Американец уже восстановился от операции по пересадке почек и даже встретился со вдовой Антона Кемаева.

Увы, шумиха вокруг случившегося не помогла полиции задержать убийц Антона Кемаева. Следователи считают, что он стал жертвой профессиональных киллеров. Напомним, что Антона Кемаева убили в перестрелке, мужчина получил несовместимые с жизнью ранения.